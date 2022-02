De to unge forsøgte at stjæle dyre ure fra borgere, som de overfaldt.

Flere gange i løbet af sommeren i 2021 forsøgte to unge mænd på 18 og 19 år at stjæle dyre Rolex-ure fra borgere i København.

Nu er hammeren faldet over de to unge mænd.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

I Københavns Byret er de netop blevet idømt et år og tre måneders fængsel. Men det er ikke det eneste. Dommeren udviste også de to af landet med et indrejseforbud på 12 år.

De to mænd, der begge er mellemøstlig herkomst, blev dømt for to røveriforsøg. B.T. var til stede i byretten, da de to mænd blev anholdt og varetægtsfængslet.

Af tiltalen fremgår det, at det ene røveriforsøg skete i bus 5C på Nørrebrogade, hvor de to unge mænd overmandede en ung mand i bus 5C på Nørrebrogade. Manden blev trykket ned i et bussæde og overdænget med slag til hovedet, imens de forsøgte at hive den unge mands ur af håndleddet. Røveriet mislykkedes.

Bare syv dage senere slog de to mænd til igen.

Denne gang i Torvegade på Christianshavn, hvor de så en mand med et Rolex-ur til omkring 100.000 kroner på håndleddet.

Ifølge Københavns Politi medvirkede flere endnu ukendte personer i røveriforsøget. Her blev den forurettede mand sparket og slået, da røverne forsøgte at hive uret af armen.

Den 19-årige er også blevet dømt for et særdeles hårdhændet røveri i shoppingcenteret Fisketorvet. Her slog den nu dømte mand en person i maven flere gange.

Den forurettede mand bar en eksklusiv halskæde, som den unge mand stjal fra offeret. Samtidig er den unge mand blevet dømt for blufærdighedskrænkelse.

B.T. forsøger at få en kommentar fra de dømtes advokater.