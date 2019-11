To gerningsmænd har søndag aften begået røveri mod Brugsen i Vipperød ved Holbæk.

Politiet efterlyser vidner til et røveri i Vipperød syd for Holbæk søndag aften.

Her truede to gerningsmænd personalet i Brugsen til at udlevere et ukendt beløb i kontanter. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Anmeldelsen blev modtaget klokken 18.14.

- De truer personalet med en kniv og en genstand, der ligner en pistol, og får udleveret kontanter fra kassen, siger vagtchef Boye Rasmussen.

Gerningsmændene lagde kontanterne i en Rema1000-pose, inden de løb væk fra forretningen ad Stationsvej mod nord og til venstre ad Asmindrupvej.

- Herfra blev de formentlig samlet op i en bil, siger Boye Rasmussen.

Politiet har kun et sparsomt signalement af røverne. De beskrives som 20 til 25 år gamle og har altså været i besiddelse af en bærepose fra Rema1000.

Vidner, der har oplysninger i sagen, bedes kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefonnummer 114.

/ritzau/