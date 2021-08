For 450.000 kroner kan du komme til at eje din helt egen rockerborg. Ejendomsmægleren Peter Due har en ejendom til salg, der tidligere har været opholdssted for rockergruppen Gremium.

Ejendommen på 219 kvadratmeter i den vestsjællandske by Lårup sælges som et nedrivningstilbud, og af salgsopstillingen fremgår det, at der er huller i både gulvet og taget.

Rockerne flyttede fra huset i 2018, men for to-tre måneder siden henvendte de sig til husets ejer, Hans Christian Schrøder Larsen, og tilbød at flytte tilbage på Lårupvej 30.

»Foreløbigt har jeg sagt nej. Nu forsøger jeg at sælge huset, men hvis det ikke lykkes, så må jeg jo leje det ud til dem igen,« siger Hans Christian Schrøder Larsen til B.T.

Gremium boede i huset fra 2017-2018, hvilket skabte stor utryghed blandt beboerne i Lårup og omegn.

Danske og udenlandske rockere strømmede til, når Gremium holdt grillfester, og politiet mødte talstærkt op for at danne ring omkring huset. Andre rivaliserende grupperinger begyndte også at komme i byen, og to gange i 2017 blev der skudt mod ejendommen på Lårupvej 30, som nu er til salg.

Den 29. juni 2017 blev en person i huset ramt i maven og i den ene side af kroppen, da der blev affyret fem-seks skud mod rocker-klubhuset.

23. oktober samme år blev der igen affyret skud mod huset, angiveligt med et automatvåben. Denne gang blev ingen personer ramt, men efter skyderiet fandt politiet afskudte patronhylstre og skudhuller inde i huset. Fremtidige ejere må derfor påtænke et større arbejde med spartelmasse og polyfilla.

Indvendigt bærer huset stærkt præg af de tidligere lejeres indretning. Væggene er malet sorte, og der er indrettet et mødelokale med to borde, hvor tallene 7667 er påmalet. Tallene repræsenterer bogstaverne GFFG i alfabetet, der står for 'Gremium Forever, Forever Gremium'.

Rockerne havde sat et to meter højt hegn op rundt om ejendommen. Det har ejeren nu revet ned, men mødelokalet, der vender ud mod gavlen, er stadig sikret mod attentatforsøg.

»De har muret vinduerne til, så de ikke bliver skudt, når de holder møde. Jeg har stadig vinduerne, og dem får man selvfølgelig med i handlen,« siger Hans Christian Schrøder Larsen.

Rockerne har efterladt to ramponerede lædersofaer og et glasbord, som man får med i handlen. I stuen er der indrettet en bar, men køkkenet har visse mangler.

Gremium Gremium er en tysk motorcykelklub med et stort antal chapters i Tyskland og andre euroæiske lande. Klubben sættes i forbindelse med vold, våben, narko, prostitution, menneskehandel og andre former for kriminalitet. I 2014 etablerede Gremium sig i Danmark og Norge med støtteklubben Black 7, og i 2016 blev de første danskere optaget som fuldgyldige medlemmer i Gremium. Gremium har været i væbnet konflikt med Black Jackets, hvilket i 2016 førte til drabet på det 23-årige Black Jackets medlem Omid Mawlod. 18. juni 2018 blev Gremium-lederen Abdallah El-Chami dræbt af skud i København. En konflikt med LTF førte i 2018 til en voldsom skudepisode i Stenlille nær Lårup.

»Rockerne har taget køkkenet med sig. Jeg ved ikke hvorfor, men det mangler i hvert fald. Hvis det var mig, ville jeg nok sætte et helt nyt køkken i,« siger Hans Christian Schrøder Larsen.

Finder man nogle overraskelser på ejendommen?

»Overraskelser? Hvad skulle det være?«

Ja, det ved jeg ikke, nedgravede våben i haven eller andre ting?

»Nej, det er der ikke. Jeg har været det hele igennem, og jeg har ikke observeret noget.«

Ved de andre bander godt, at Gremium er flyttet?

»Ja, det er jeg ret overbevist om. Der har været flere andre grupperinger og kigge på huset, men de synes, det ligger for tæt på naboerne.«

