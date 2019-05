Retten i Randers skal fredag fremstille mand på ny. For 10. december lykkedes det ham at flygte fra politiet.

I december valgte Retten i Randers at varetægtsfængsle en ung mand for et røveri mod en slikbutik.

Men da politiet skulle køre ham til arresten i Hobro, gik det galt. Det lykkedes teenageren, der i dag er 19 år, at stikke af fra politiet.

Den 19-årige nåede helt til Tyskland, og flugten varede i flere måneder, før han blev anholdt af tysk politi i marts.

Nu er han blevet udleveret til Danmark, og Retten i Randers vil fredag klokken 13.30 stille ham for en dommer på ny, oplyser Østjyllands Politi.

Den 19-årige mand er mistænkt for sammen med en anden mand at have røvet slikbutikken Sukkertoppen i Randers. Den anden mand har ikke været på flugt. Han sidder stadig varetægtsfængslet.

