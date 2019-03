Den ene af de to mænd, der er mistænkt for at stå bag et røveri ved 7-Eleven på Nørrebro Station i København, har meldt sig selv.

Manden kontaktede politiet efter at han torsdag blev efterlyst.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Sammen med en medgerningsmand er han mistænkt for at have passet en mand op foran butikken for derefter at true ham med en kort kniv og frarøve ham en pakke cigaretter.

Han er endnu ikke blevet fremstillet i grundlovsforhør, og det er også uvist, om det skal ske.

Det er også uvist, om han erkender at stå bag røveriet.

Begge mænd blev beskrevet som 20-25 år gamle.

Politiet har kontakt til den anden mands familie, som vil sørge for, at han i løbet af fredagen melder sig selv.