Københavns Politi efterlyser nu med billeder to mænd for et røveri.

Røveriet fandt sted den 11. december 2022, hvor to gerningsmænd cirka klokken 5.20 truede en mand til at udlevere sin pung på Islev Station i Vanløse.

Da manden modsatte sig, blev han overfaldet med slag og væltet omkuld.

Billeder fra overvågningsbilleder fra stationen viser de to mænd, som politiet nu beder offentligheden om hjælp til at identificere.

De to mænd beskrives som:

A: Cirka 20-25 år gammel, mørk i huden. Han var iført hvid hættetrøje og sort kasket. Han udtalte til den forurettede, at han var halvt dansk, halvt iransk af afstamning.

B: Cirka 20-25 år, mørk i huden. Han var iført sort tøj og hvide sko.

Borgere med oplysninger i sagen bedes henvende sig på telefon 114.