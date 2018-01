En formodet gerningsmand er fortsat på fri fod efter et røveri mod Rema 1000 i Blovstrød i Nordsjælland søndag.

Det skriver TV 2 Lorry.

I alt tre maskerede mænd begik søndag aften røveri mod supermarkedet, hvor de med 'en pistol eller en pistollignende genstand truede en medarbejder til at udlevere kontanterne fra et kasseapparat,' lyder det i en pressemeddelelse fra Nordsjællands Politi. Ifølge TV 2 Lorry fik gerningsmændene 2.000 kroner med sig.

Til BT oplyser Nordsjællands Politi onsdag morgen, at to af de tre formodede gerningsmænd tirsdag blev varetægtsfængslet, da man fangede dem i en anden forbindelse.

Politiet har tidligere udtrykt, at man ser med stor alvor på sagen.

»Det her er noget, vi ser meget alvorligt på. Det er selvsagt voldsomt ubehageligt at blive truet med en pistol, bare fordi man passer sit arbejde, og derfor går vi allerede nu ud og beder borgerne om at henvende sig, hvis de har bemærket noget,« sagde politikommissær Morten Riisager fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse mandag.

Politiet har tidligere udsendt følgende signalement af de tre formodede gerningsmænd. Det vides dog ikke, hvilken af de tre der fortsat er på fri fod.