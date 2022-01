To personer har ved højlys dag forsøgt at røve en Coop365-butik i Frederikshavn. Politiet jagter en ud af to gerningsmænd.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

De to gerningsmænd forsøgte på ukendt vis at true sig til et pengebeløb.

Men de to personer fik intet med sig fra butikken, hvorefter de flygtede.

En person flygtede fra stedet på en damecykel med cykelkurv, og ham jagter politiet i skrivende stund.

Den anden medgerningsmand løb fra stedet og blev eftersat af vidner. Politiet foretog anholdelse umiddelbart efter.

Derfor er indsatsen nu fokuseret på at finde personen, der stak af fra stedet på damecyklen.

Politiet har følgende oplysninger om manden:

Iført blå jakke med hætte og grønne bukser

Kørte væk på damecykel med cykelkurv

Det er ukendt, hvilken retning manden er kørt i. Har du henvendelser i sagen, kan du kontakte Nordjyllands Politi på 1-1-4.

B.T. følger sagen.