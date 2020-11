Søndag aften truede to personer personalet med en kniv under et røveri på Circle K i Haderslev.

Røveriet skete på tankstationen på Aabenraavej omkring klokken 18.00. De to gerningsmænd forlod stedet med cigaretter, som de havde truet personalet til at udlevere.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter. Patruljer eftersøger nu byen for gerningsmændene.

»Vi leder efter dem i Haderslev nu,« oplyser vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke et detaljeret signalement på gerningsmændene. Kun at de er mørke i huden.

De to mænd havde hætter over hovedet og brugte mundbind som en maskering.

Genkender du dem, skal du ringe 114.