Torsdag aften blev et Lidl-supermarked på Mosevej i Kolding udsat for et røveri.

En 16-årig medarbejder blev truet med en kniv af en endnu ukendt gerningsmand.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Efter røveriet stak gerningsmanden – som var iført en elefanthue – af i retning mod Knud Hansens Vej med det kontantbeløb, han truede sig til.

Sydøstjyllands Politi har følgende signalement af gerningsmanden:

Mand i 20erne.

Spinkel af bygning og med langt, blondt hår.

Taler flydende dansk.

Iført en gråsort jakke, løstsiddende bukser på gerningstidspunktet.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Sydøstjyllands Politi på telefon 1-1-4.