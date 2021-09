Nogle byture ender bedre end andre. Men for tre unge mænd fra Aalborg må deres bytur den 17. juli i år være den værste nogensinde.

Mandag blev de nemlig idømt seks måneders ubetinget fængsel ved Retten i Aalborg for at have røvet en kasse øl fra fire personer natten til den 17. juli.

Situationen udspillede sig på Boulevarden i det centrale Aalborg klokken 02.30. De tre unge mænd på henholdsvis 19, 20 og 22 år fik øje på fem personer, der bar en kasse øl. De tre unge mænd forlangte at få nogle af øllene og overfaldt herefter de fem personer.

De fire personer flygtede ind i en port og lukkede gitterporten, men det lykkedes de tre overfaldsmænd at sparke porten op og de gik herefter løs på dem. De tildelte både skub, slag og spark og slog samtidig en er personerne bevidstløs.

Straffelovens §288 For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold 1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,

2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller

3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler. Kilde: danskelove.dk

Herefter stak de af med øllene, der havde en værdi af 600 kroner.

I mellemtiden var politiet blevet tilkaldt af nogle forbipasserende på gaden, og det lykkedes politiet at anholde den 19-årige, mens de to andre slap væk. Dagen efter meldte de sig selv på politigården i Aalborg.

De tre unge mænd har siddet varetægtsfængslet siden episoden udspillede sig.

I retten nægtede de sig, ifølge anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg, skyldige.

»De to af dem henviste til, at de ikke kunne huske noget, fordi de havde drukket. Den sidste forklarede, at han selv var blevet slået, men der var ingen af dem, der havde skader, da de meldte sig selv til politiet,« forklarer Thomas Klingenberg.

Dermed endte det altså med seks måneders ubetinget fængsel, som ifølge Thomas Klingenberg er almindeligt for et gaderøveri.

De tre unge mænd har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke byrettens dom.