To maskerede mænd, som talte gebrokkent engelsk, har natten til lørdag begået røveri mod en Circle K-station.

To maskerede mænd har natten til lørdag begået røveri mod en tankstation i Nordvest-kvarteret i København.

Ingen personer kom fysisk til skade under røveriet, der blev anmeldt klokken 02.30, oplyser central efterforskningsleder Søren Lauritsen fra Københavns Politi.

- Efter røveriet forsvandt de to mænd i ukendt retning, siger han.

Røveriet fandt sted på en Circle K-tankstation på adressen Tuborgvej 152.

- To maskerede mænd kommer ind og truer med hver deres kniv tankpasseren til at udlevere kontanter og cigaretter. Røverne talte gebrokkent engelsk, men vi har som sådan ikke et signalement af de to, siger efterforskningslederen.

Der var et enkelt vidne til røveriet ud over tankpasseren. Derudover har politiet indhentet videoovervågning til brug i efterforskningen.

- Ingen af de to er kommet til skade. Røverne fægtede med deres knive tæt på tankpasseren, men han blev ikke stukket, oplyser efterforskningslederen.

Det er anden nat i træk, at røvere har udset sig en Circle K-station.

Natten til fredag forsøgte to mænd at true sig til kontanter på en tankstation i Sydhavnen i København, men de opgav deres forehavende og forsvandt fra stedet. Få minutter senere blev de fundet af en hundepatrulje og anholdt.

/ritzau/