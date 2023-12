Med få minutters mellemrum fik politiet anmeldelse om røveri og knivstik. To personer er anholdt.

Tre røvere slog tirsdag eftermiddag til mod en juvelérforretning i Grønnegade i København. Under deres flugt blev en person stukket med kniv, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi.

- Vi modtager klokken 15.09 en anmeldelse i form af en alarm fra juveléren. Klokken 15.11 får vi en anmeldelse om knivstikkeri, fortæller vagtchef Michael Andersen.

Vagtchefen oplyser, at to personer er blevet anholdt, og at de efter politiets opfattelse har forbindelse til røveriet. Den sidste gerningsmand er eftersøgt.

Vagtchefen har endnu ingen oplysninger om offeret for knivstikkeriet.

/ritzau/