To mænd i starten af 20'erne troede, de havde udset sig et let offer, da de mandag aften begik et hjemmerøveri mod 91-årige Karlo Jul Lauritsen, som bor alene i sit fødehjem mellem Bording og Ikast.

Men de skulle blive klogere. For Karlo Jul Lauritsen gav de to overfaldsmænd kamp til stregen, skriver TV Midtvest.

Den 91-årige mand forsøgte blandt andet at nikke en af dem en skalle og kom i et længere håndgemæng med hjemmerøveren.

»Han blev også træt, det kunne jeg da nemt mærke,« siger Karlo Jul Lauritsen til TV Midtvest.

Til sidst måtte han dog give fortabt. Hjemmerøverne bandt hans hænder og tildelte ham flere knytnæveslag i ansigtet.

Efterfølgende måtte Karlo Jul Lauritsen lade sig indlægge på Herning Sygehus, og en uge efter det voldelige overfald bærer han stadig tydelige vidnesbyrd efter kampen mod røverne.

De to gerningsmænd er stadig på fri fod. Har du oplysninger om det grove hjemmerøveri, skal du kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.