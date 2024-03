Tre gange på få dage bestilte en røverbande en taxa midt om natten.

Når hyrevognen nåede frem til det aftalte sted i Københavnsområdet, blev chaufføren truet af de bevæbnede gerningsmænd og frarøvet sine værdier.

»Penge, penge, penge, money, money, money,« lød ordren i et af tilfældene, hvor to maskerede mænd truede chaufføren med en sølvfarvet revolver, der blev peget mod offerets hoved.

Taxarøverierne fandt sted i løbet af en travl uge i januar i fjor, hvor også to kiosker i hovedstadsområdet i samme periode blev udsat for bandens væbnede røverier.

Fem unge mænd med indvandrerbaggrund er for nylig ved byretten på Frederiksberg fundet skyldige i at have begået røverier i skiftende formationer.

Ifølge dombogen, som B.T. har fået aktindsigt i, blev Armir Zaimi, 23, Josef Essam Abdelaziz Hamza Ibrahim, 21, og Adb El-Rahman Amer, 21, hver idømt fængsel i to år og seks måneder.

Desuden er to af deres medtiltalte kammerater på 26 og 21 år blevet straffet med fængsel i henholdsvis 10 måneder samt ét år og ni måneder.

Tre af dem blev samtidig af retten tildelt en advarsel om udvisning af Danmark.

Samlet set nåede de fem unge mænd i løbet af kun seks dage altså at begå fem alvorlige røverier.

Det første taxarøveri fandt sted lidt efter klokken 01 natten til 10. januar i fjor ved Pilesvinget 53 i Brønshøj.

Her blev chaufføren af to maskerede gerningsmænd tvunget til at udlevere omkring 2.000 kroner, mens to medgerningsmænd ventede i en bil i nærheden.

De fire gerningsmænd gentog fremgangsmåden ved at bestille en ny taxa natten til 12. januar klokken cirka 04.50 ved Tingbjerg Idrætspark ved Ruten 2 i Brønshøj.

»De var ikke maskerede, men den ene havde en hætte på. Da jeg kom frem, åbnede den ene min dør og trak en pistol. Han sagde, at jeg skulle give dem alle mine penge, men jeg havde kun en gammel telefon, som jeg gav dem,« forklarede taxachaufføren som vidne under retssagen.

Yderligere to dage senere slog røverne til mod kiosken på Husum Torv på Islevhusvej 5.

Her blev ekspedienten af en maskeret røver med en sølvfarvet pistol truet til at udlevere kassebeholdningen på cirka 33.000 kroner, mens de fire medgerningsmænd ventede i en bil i nærheden.

Og yderligere to dage senere – 16. januar sidste år – slog nogle af røverne til igen med to røverier på under en time.

Først klokken 21.30 mod Kiosk Flinten på Dirch Passers Allé 22 på Frederiksberg med et udbytte på mindst 4.000 kroner, og dernæst klokken 22.20 samme aften mod en bestilt taxa på en parkeringsplads ud for Helseholmen 31 i Hvidovre.

Her blev taxachaufføren ved sin ankomst til stedet mødt af to maskerede mænd, der med en bugseringskrog af metal truede ham til at udlevere sin pung med omkring 2.000 kroner, mens endnu en gerningsmand ventede i en bil i nærheden.

Ved udmålingen af straffene lagde retten blandt andet vægt på, at røverierne var foregået i forening og efter nøje forudgående planlægning.

Det var også skærpende for straffene, at der havde været tale om flere røverier, og at der var blevet brugt en gasrevolver, som ofrene havde opfattet som et rigtigt skydevåben.

