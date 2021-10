Tirsdag eftermiddag forsøgte en 31-årig mand at anskaffe sig nogle lette kontanter i butikken 7/11, som ligger i Odense Banegård Center.

Efter røveriforsøget blev manden anholdt af politiet, og onsdag er han så blevet varetægtsfængslet.

»Sigtelsen mod manden lyder, at han stak sin hånd ind under jakken for at tilkendegive, at han havde et våben, og så sagde han 'Giv mig pengene'«, fortæller anklager ved Fyns Politi Pernille Sørensen til B.T.

Han forsøgte altså at true medarbejderne i butikken til at udlevere kontanter til ham.

Det lykkedes dog i sidste ende ikke manden at true sig til penge i butikken, og han forlod derfor igen banegården.

Ud fra gode beskrivelser af røveren lykkedes det dog senere politiet at anholde den 31-årige mand på ganske udramatisk vis ikke langt fra Odense Banegård Center.

Onsdag blev han så fremstillet i grundlovsforhør, fortæller Pernille Sørensen.

Under anholdelsen kunne politiet desuden konstatere, at manden ikke havde et våben på sig.