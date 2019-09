Byretten har kendt en 34-årig skyldig i voldtægter, som han begik under flugt fra retspsykiatrisk afdeling.

En 34-årig mand er mandag blevet kendt skyldig i at have begået to voldtægter under en flugt fra en retspsykiatrisk afdeling sidste år.

Afgørelsen faldt i Retten på Frederiksberg, der idømte ham forvaring og dermed besluttede at spærre ham inde på ubestemt tid for sine forbrydelser.

Det oplyser Karoline Døssing Normann, der er forsvarer i sagen. Sammen med sin klient ankede hun dommen på stedet med påstand om frifindelse.

I 2016 blev manden i Østre Landsret dømt for flere hjemmerøverier. På grund af sindssyge blev han dog ikke idømt fængsel, men anbringelse på en retspsykiatrisk afdeling.

Efter to år stak den 34-årige af fra anbringelsen. Det var under den flugt, at voldtægterne fandt sted først i Brønshøj og siden i Odense N.

Ved den første voldtægt 29. september truede han en kvinde med, at han ville dræbe hende eller skade hendes familie.

Knap to uger senere - 10. oktober - voldtog han en anden kvinde i Odense. Her var han bevæbnet med knive.

I spørgsmålet om, hvorvidt manden var skyldig i voldtægterne eller ej, var det særligt kvindernes forklaringer, der blev lagt vægt på.

Forvaring kan komme på tale i sager om grov personfarlig kriminalitet og i sager om sædelighedsforbrydelser.

Sanktionen er formelt set ikke en straf, men en særlig foranstaltning, der kan pålægges i stedet for en straf, når den dømte anses for at være særlig farlig.

Manden har tidligere været sindssyg. Men sindssygdom var ikke i spil i den aktuelle sag. Selv om forvaring forudsætter en vis farlighed, så bliver det kun givet til personer, der anses for at være tilregnelige.

Manden stammer fra Uganda og kom til Danmark som barn. Ud over forvaring blev han udvist fra Danmark for bestandig. Det blev han også i landsretten.

Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det ikke muligt for Ritzau at beskrive den 34-åriges identitet nærmere eller bringe hans navn.

/ritzau/