Fyns Politi har ikke heldet med sig, når det kommer til opklaringen af de seneste to af i alt tre væbnede røverier i Odense, der har fundet sted i løbet af den seneste uge.

Der gik ellers kun to døgn fra det første røveri, til politiet havde fanget og fængslet gerningsmanden bag røveriet, der blev begået i en Rema1000 i det nordlige del af byen.

Hvem der kan have begået de seneste to røverier har politiet dog foreløbig intet nyt om.

»Vi stykker løbende brikkerne sammen, men vi har intet afgørende nyt siden tirsdag, som jeg kan gå ud med offentligt,« siger vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Claus Andkjær, til B.T.

Mens det første røveri fandt sted for præcis en uge siden, er de to seneste røverier blevet begået søndag og mandag i henholdsvis Coop365 i Hjallese og i Meny i Korup.

Selvom borgerne ifølge vicepolitiinspektøren i høj grad har gjort deres pligt og assisterede politiet med oplysninger, så har det altså ikke været tilstrækkeligt til at føre til et gennembrud i efterforskningen af de to sager.

Fyns Politi undersøger netop en mulig sammenhæng mellem tre røverier omkring Odense inden for de seneste fem dage, hvor to gerningsmænd fortsat er på fri fod, mens den tredje er dømt for væbnet røveri. Foto: Fyns Politi Vis mere Fyns Politi undersøger netop en mulig sammenhæng mellem tre røverier omkring Odense inden for de seneste fem dage, hvor to gerningsmænd fortsat er på fri fod, mens den tredje er dømt for væbnet røveri. Foto: Fyns Politi

»Vi har fået mange henvendelser fra offentligheden på baggrund af de billeder, som vi har sendt ud,« siger han og tilføjer:

»Jeg kan kun opfordre til, at folk retter henvendelse til politiet, hvis de ligger inde med oplysninger.«

I forbindelse med eftersøgning af gerningsmanden ved det seneste røveri, som altså fandt sted mandag, i en Meny-butik i Korup, så har Fyns Politi delt et foto af en cykel, som man sætter i forbindelse med gerningsmanden.

Har du oplysninger i en af sagerne, så kan du kontakte politiet på telefon 114.