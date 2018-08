Københavns Politi beder offentligheden om hjælp til at fange gerningsmanden til et groft røveri begået mod Røde Kors.

Røveriet fandt sted 17. august på Nordre Fasanvej 224 på Nørrebro i København.

En overvågningsvideo viser røveren ankomme på en mørk herrecykel med metalfælge. Foran på stangen er der placeret et barnesæde af mærket Yepp med tilhørende bøjle, så et barn kan holde fast.

Gerningsmanden stillede cyklen ved indgangen og gik op på 2. sal, der huser hovedkontoret for Røde Kors' lokalafdeling i København. Med en mørk pistol truede han personale og frivillige til at udlevere to pengekasser med et kontant beløb.

Efter røveriet cyklede gerningsmanden i retning mod Ørnevej og Nørrebro Station med byttet i barnesædet.

Gerningsmanden beskrives af politiet som en mand mellem 40-50 år. Han er cirka 170 cm høj, er hulkindet og har et slidt, smalt ansigt. Under røveriet var han iført mørk elefanthue, mørk vinterjakke, mørke joggingbukser med lyst, hvidt logo på venstre lår, hvide sko med sort staffering og sorte snørrebånd.

Han talte dansk og medbragte en større sportstaske med rem, som hang over skulderen. Det er politiets vurdering, at gerningsmanden er fra lokalområdet.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet ved at ringe til 114.