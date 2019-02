Omkring klokken 21.00 torsdag aften gik en maskeret røver ind i Rema 1000 i Nørre Snede, gik op til kassen med en pistol og råbte ’Dette er et røveri – giv mig pengene’.

Så langt så godt. Men herfra begyndte planen at køre af sporet for den bevæbnede røver.

For mens den chokerede kassemedarbejdere stod og fyldte de 6.000 kroner fra kassen ned i en pose, kom butiksindehaveren Brian Bregnholm Hansen med en selverklæret kampvægt på 100 kilo løbende gennem butikken.

Røveren forsøgte at stikke af, men blev kort efter tacklet i gulvet af købmanden, skriver TV Midtvest.

Først da Brian Bregnholm Hansen ligger oven på røveren går det op for ham, at røveren har en pistol i hånden.

»Jeg ved godt, jeg har dummet mig. At jeg har taget én med en pistol, det er fuldstændig hjernedødt, når man har to børn,« siger Brian Bregnholm Hansen til TV Midtvest og fortsætter:

»Det er ens ære, de krænker. Det handler ikke om pengene, for det er en død ting. Det handler om mit personale, og at den her butik er mit livsværk. Det skal de bare lade være i fred.«

To af de kunder, der befandt sig i butikken, hjalp Brian Bregnholm Hansen med at overmande røveren og holde ham nede, indtil politiet nåede frem.

Og det var ikke småting, politiet fandt på den 42-årige røver.

Han havde både hash, kokain og en foldekniv i lommerne. Pistolen var dog et stykke legetøj.

Røveren blev anholdt og varetægtsfængslet i fire uger.

Grundlovsforhøret skete for lukkede døre, da lokalpolitiet i Herning har en mistanke om, at gerningsmanden havde en medskyldig, som holdt ude foran butikken og ventede. Den teori efterforsker de nu.