Sent tirsdag aften udviklede et butikstyveri i Rema1000 på Trøjborg i Aarhus N sig til et røveri.

Gerningsmanden havde truet personalet og slået en medarbejder, inden det lykkedes ham at stikke af.

Ifølge personalet havde en mand ved kassen bedt om at få to pakker cigaretter, men da han skulle betale for dem, tog han dem uden at lægge penge og forsøgte herefter at gå ud af butikken.

To medarbejdere nåede dog at spærre vejen for ham ved udgangen.

Ifølge medarbejderne truede manden dem her ved at sige, at han havde våben på sig, og da en medarbejder ville holde ham tilbage, tog han kortvarigt fat om halsen på hende og slog hende på armen med en dåse energidrik.

Efterfølgende løb han fra stedet.

Østjyllands Politi var kort tid efter anmeldelserne fremme med flere patruljer, men det lykkedes ikke at finde frem til gerningsmanden.

Politiet efterforsker nu røveriet nærmere.