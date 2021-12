Klokken 10.30 torsdag sad en 43-årig mand fra Aarhus i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han var sigtet for indbrud ved fire ældre kvinde i Aarhus-området.

Han nægtede sig skyldig, men blev varetægtsfængslet i fire uger. Han kærede ikke kendelsen til landsretten.

Manden blev anholdt onsdag eftermiddag, men han har længe været i politiets søgelys på grund af den fremgangsmåde, der er blevet brugt i sagerne.

Det seneste tilfælde var i tirsdags, hvor en 73-årig kvinde fik besøg af manden, der sagde, han skulle aflæse hendes varme. Han gik derefter ind i soveværelset, mens kvinden fulgte efter.

Kvinden kontaktede dog sin boligforening, der oplyste hende, at de ikke havde sendt nogen. Herefter gik manden fra stedet. Kvinden kunne se, at der umiddelbart ikke var stjålet noget.

Det var nogenlunde samme fremgangsmåde, der blev brugt i to sager i november, hvor to kvinder på henholdsvis 78 og 82 år fik besøg af en mand, der ligeledes forklarede, han skulle aflæse varme. Manden bad kvinderne gå ind i et andet rum, mens han aflæste varmen. Kvinderne opdagede efterfølgende, der var blevet stjålet penge.

I den sidste sag fra september, fik en 78-årig kvinde besøg af en mand, der sagde, han skulle undersøge om borgerne var generet af støj. Efterfølgende opdagede kvinden, at hendes håndtaske var forsvundet.

Østjyllands Politi mistænker, at manden kan stå bag flere lignende sager.

Politiet opfordrer til, at man forholder sig kritisk til personer, der beder om at komme ind i ens hjem uden en forudgående aftale. Bed derfor om ID på personen og foretag kontrolopkald til den virksomhed eller myndighed, personen udgiver sig fra at komme fra.

Er du i tvivl, skal du ikke lukke vedkommende ind.