En blot 17-årig ung mand har tirsdag været på anklagebænken. Tiltalt for at have røvet tre supermarkeder på to weekender.

Det har nu kastet en fængselsdom på 10 måneder sig.

Fire af dem er gjort ubetinget, oplyser anklagemyndigheden i Nordjylland på Twitter.

Røverierne, som B.T. også tidligere har omtalt, blev begået tilbage i oktober.

Lørdag aften 2. oktober blev SuperBrugsen i Sindal udsat for et røveri, da gerningsmanden sagde noget i retning af 'bare tag det roligt og giv mig pengene, så sker der jer ikke noget'.

Samme vending blev brugt dagen efter.

Denne gang i Fakta i Hjørring. I begge tilfælde fik gerningsmanden udleveret et kontantbeløb fra kassebeholdningen.

Og inden den unge mand blev anholdt, begik han endnu et røveri. Lørdag 9. oktober blev Rema 1000 i Sindal også røvet, og politiet oplyste siden hen til B.T., at alle tre røverier blev koblet til samme mand.

Den 17-årig var kendt af politiet i forvejen og blev anholdt 10. oktober.

Om efterforskningsarbejdet oplyste efterforskningsleder Thomas Albrektsen ved Nordjyllands Politi til B.T., at beredskabspatruljen udførte et stykke arbejde i områderne, hvor røverierne er begået. Heriblandt noget overvågning, hvilket førte politiet til den 17-årige.

Samlet set lykkedes det den 17-årige at røve 15.000 kroner fra de tre supermarkeder.

Han modtog dommen, som blev læst højt tirsdag ved Retten i Hjørring.