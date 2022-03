Mens familie og venner tog afsked med Mia Skadhauge Stevn i Budolfi Domkirke, tog flere forbipasserende plads ude foran for at vise en sidste respekt.

En af dem var Cathrine Chröis.

»Jeg kendte hende ikke, men vidste godt, bisættelsen var i dag, og jeg er lige så gammel som hende, så det rammer,« forklarede hun til B.T. og fortsatte:

»Jeg har fulgt hele sagen tæt og går selv i byen, så har tænkt meget over, at det kunne have været mig eller min søster.«

Under bisættelsen, der begyndte klokken 13 i domkirken i Aalborg, stimlede mere end 100 personer sammen i stilhed ude foran kirken. Herunder altså Cathrine Chröis, der stod sammen med sin mor:

»Vi tager lige et øjebliks eftertænksomhed her på pladsen, for mig som mor er det jo skræmmende at tænke på. Det kunne have været en af mine døtre.«

Generelt var det alle aldersgrupper, der var mødt op. Ældre ægtepar, forældre med deres børn og unge mennesker. Blandt andre de unge kvinder Emilie Pedersen, Emilie Andersen, Amalie Jensen, Sascha Christensen og Laura Winter.

»Vi ville forbi lige og mindes, det er jo bare en tragisk og hæslig sag, som virkelig har ramt os dybt,« siger Emilie Pedersen, mens de andre piger stemmer i.

Sagen har også sat tanker i gang hos dem. Tanker, som de ikke mener, burde være der, men er flyttet ind alligevel.

»Det er helt slut med at gå hjem alene. Helt slut, selvom det jo ikke burde være noget, man skulle spekuleret over på den måde,« siger Emilie Andersen, og flere af pigerne fortæller, at de kigger sig langt mere over skulderen i nattelivet nu, end for bare få uger siden.

Mia Skadhauge Stevn var netop på vej hjem fra en bytur, da hun forsvandt tidligt søndag morgen 6. februar. Hun blev senere fundet dræbt.

I øjeblikket er to mænd sigtet for drabet. Den ene er løsladt, den anden sidder varetægtsfængslet. Begge nægter sig skyldige.