Dagen i gennem, har flere personer valgt at besøge shoppingcentret Field's.

Det har de gjort for at udvise respekt og lægge blomster og tænde lys for dem, som var ofre for masseskyderiet, som fandt sted søndag.

Blomsterne og lys er blevet tændt både ved indgangen til selve Field's og på den anden side af Ørestads Boulevard under metrosporet.

Også statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Mattias Tesfaye har lagt blomster tidligere på dagen.

Det vil man kunne fortsætte med at gøre i et stykke tid.

Også Københavns Kommune opfordrer til, at man kommer og støtter hinanden i den tragiske situation.

Man har fra deres side valgt, at man tirsdag afholder en mindehøjtidelighed efter søndagens skyderi i indkøbscenteret Field's, som kostede tre personer livet, mens fire blev hårdt såret.

'Vi samles for at vise vores medfølelse med ofrene for søndagens skyderi i Field's, deres pårørende og alle andre, som er berørt af den tragiske situation. Vi står sammen. Kom og vis din støtte,' skriver Københavns Kommune på deres sociale medier.

Mindehøjtideligheden finder sted tirsdag klokken 20.00 ved indkøbscenteret på Amager.

Søndag eftermiddag skød og dræbte en 22-årig etnisk dansker tre mennesker i Field's. Derudover skød han mindst syv andre. Fire af dem er i kritisk men stabil tilstand.

Kort efter skyderiet blev han anholdt. Og Mandag blev han fremstillet i grundlovsforhør.

Han skal varetægtsfængsles i 24 dage på en lukket hospitalsafdeling i surrogat, men skal overføres til en lukket psykiatrisk afdeling, så snart, der er plads.

Af kendelsen fremgår det, at det findes, at det er af betydning for sagens afgørelsen, at der foretages en mentalundersøgelse af den 22-årige.