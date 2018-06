Brandvæsenet er lige nu massivt til stede ved Gladsaxe Svømmehal, hvor der var røgudvikling fra taget.

»Vi tror, at røgen skyldes kombinationen af tagpap og solen, som har bagt ned på det,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Brian Holm, til B.T.

Han understreger, at der aldrig nåede at gå ild i taget, men at der var nok røgudvikling til, at brandvæsnet kørte ud og undersøgte sagen. Røgen er nu under kontrol.

»Tidligere på dagen har nogle håndværkere rendt rundt derude, men det er flere timer siden, de er gået hjem. Derfor tror vi, at røgen skyldes varmen fra solen,« forklarer Brian Holm.

Tidligere torsdag eftermiddag tweetede Beredskab Øst, at de var massivt til stede ved svømmehallen.