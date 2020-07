Søndag eftermiddag har Københavns Politi spærret Vesterbrogade af i begge retninger fra Frederiksberg Allé til Gasværksvej.

Det skyldes, at der opstod røgudvikling i en restaurant.

»Vi er rykket ud til en restaurant, hvor der er opstået ild i en frituregryde. Røgen har spredt sig til et ventilationsrør,« siger operationschef i Hovedstadens Beredskab, Michael Johnsen.

Selve branden i frituregryden er slukket.

På Twitter oplyser Hovedstadens Beredskab, at ventilationssystemet nu er blevet efterset, og at alt er under kontrol.

Københavns Politi forventer, at Vesterbrogade kan genåbnes inden længe.

»Vi er ved at rydde op, så om 15 minutters tid vil jeg tro, der bliver åbnet for trafikken,« siger vagtchef Jesper Frandsen søndag kort før klokken 13.

Ingen er kommet til skade, og det var heller ikke nødvendigt at evakuere nogen.