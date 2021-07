Der er røgudvikling i et ventilationsanlæg i en butik på Jagtvej i København.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

De beder derfor andre om at give plads til beredskabet og deres køretøjer.

Røgudviklingen kommer fra kælderen, og der er indsat røgdykkere for at afsøge personer og for at slukke branden.

Opdateres...