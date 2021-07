Der har været røgudvikling i et ventilationsanlæg i en butik på Jagtvej i København.

Det oplyste Hovedstadens Beredskab på Twitter tidligere onsdag.

Kort før klokken 16 oplyser beredskabet til B.T., at man har forladt butikken igen.

Der var gået ild i nogle effekter og konstruktioner, som blev slukket forholdsvis hurtigt.

Sagen er nu videre givet til skadeservice

På grund af beredskabets arbejde bad man personer i nærheden om at give plads til beredskabet og deres køretøjer.

Røgudviklingen kom fra kælderen, og der var indsat røgdykkere for at afsøge personer og for at slukke branden.