Natten til søndag udbrød der brand i en lade ved Føllenslev øst for Kalundborg.

Branden er så voldsom, at røgen kan ses flere kilometer væk. Først om en uge vil den være slukket.

»Laden var netop blevet fyldt op med bigballer, da branden opstod,« siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Hartmann.

Laden er brændt helt ned, og selvom brandfolkene har været på stedet i flere timer, er flammerne ikke slukket.

Branden vil først være slukket om en uge.

Så langt fra endda.

»Røgsøjlen kan ses mindst tre kilometer derfra. Vi er forberedt på, at der vil komme flere anmeldelser den kommende tid,« siger vagtchefen.

Det skyldes, at branden vil tage lang tid at slukke.

»Meldingen fra folkene på stedet er, at branden først vil være slukket om en uge,« siger vagtchefen.

Hvorfor vil det brænde så længe?

»Når der først er gået ild i så mange bigballer, er det ikke muligt at få det slukket. Der er ikke andet at gøre, end at lade det brænde helt ned under kontrollerede forhold.«

Derfor vil en brandvagt fra brandvæsenet være på stedet den næste uges tid.

»Heldigvis er røgen ikke farlig. Vindretningen er også gunstig, så den kommer ikke til at genere nogen,« siger Thomas Hartmann.

Årsagen til den voldsomme brand er endnu ukendt, men der er ikke foregået noget kriminelt, fortæller vagtchefen.