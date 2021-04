En stort røgsøjle kan mandag middag ses over København.

Faktisk kan den ses helt til Vallensbæk, skriver én af BT's læsere. Ifølge Københavns Brandvæsen så skyldes røgsøjlen en kontrolleret brand på Amager.

»Det brænder i en container i et industriområde, fortæller brandvæsnets operationschef Mads Graversen.

Selvom røgen hænger som tung over byen, så er der dog ingen grund til at frygte det, fortæller han.

Selvom røgen er kraftig, så er der ifølge Københavns Brandvæsen ikke grund til at frygte den. Foto: Presse-fotos.dk

»Der er fred og ingen fare, og brandmændene er i gang med at slukke branden nu,« siger Mads Gravsersen.

TV 2 Lorry skriver, at branden helt specifikt kan lokaliseres til Amagerværket.

»Vi har fået en anmeldelse om brand på Kraftværksvej klokken 12.11,« siger Henrik Svejstrup, der er central vagtchef hos Københavns Politi, til TV 2 Lorry.

Også han bekræfter, at branden er begyndt i en container, og den er ifølge vagtchefen placeret på værket, men står frit. Derfor er der ikke grund til at frygte, at branden spreder sig, lyder det.