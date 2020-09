Borgere i Roskilde og omegn er vågnet op til en fæl stank søndag morgen.

'Også helt ude i Trekroner Øst lugter det forfærdeligt! Jeg er vågnet med ekstrem hovedpine og kvalme,' skriver et medlem af Facebook-gruppen 'Roskilde hjælper hinanden'.

Hun er langt fra alene. Adskillige af gruppens medlemmer beklager sig over en kraftig bållugt.

Og det er ikke så underligt, forklarer vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Mads Haugaard.

»Der er nogle gener i forbindelse med lugt i Roskilde, men en decideret røgsøjle i byen, har vi ikke,« fortæller han.

Røglugten stammer fra en stor brand, der opstod natten til lørdag i nogle industribygninger i udkanten af Roskilde.

Et medlem af Facebook-gruppen 'Roskilde hjælper hinanden' er nervøs for, om røgen kan være skadelig, men der er altså ikke nogen grund til at frygte for helbredet, fortæller vagtchefen.

»Man skal ikke være bekymret, hvis man kan lugte røg. Det er almindeligt haveaffald, som brænder, så man kan sammenligne det med et kæmpestort havebål,« siger Mads Haugaard.

Til gengæld er det muligt, at borgerne i Roskilde skal forsøge at vænne sig til bållugten så meget som muligt. Branden har nemlig ikke udsigt til at blive slukket lige foreløbig.

»Meldingen fra brandvæsenet lyder på, at det godt kan tage en uges tid,« fortæller Mads Haugaard.

Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået, da de nødvendige undersøgelser først kan sættes i værk, når den er slukket.

»Sådan noget haveaffald og træflis kan i nogle tilfælde godt selvantænde,« udtalte Mads Haugaard til B.T. lørdag.