Torsdag morgen udbrød der brand i en bolig i Gammel Holte. En 73-årig kvinde er fundet død.

En 73-årig kvinde er omkommet i en brand i et rækkehus på Holtegårdsvej i Gammel Holte i Nordsjælland torsdag morgen.

Det oplyser Nordsjælland Politi.

Anmeldelsen om branden blev modtaget klokken 08.34.

Det var en nabo, der slog alarm.

- Røgdykkere har været inde og undersøge rækkehuset. En person er afgået ved døden, fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen.

Den afdøde er husets beboer. Der var ikke andre personer i rækkehuset.

De nærmeste naboer blev evakueret, da politiet nåede frem, og branden var slukket omkring klokken 09.00.

Efter at ilden er bekæmpet, har politiet påbegyndt tekniske undersøgelser for at klarlægge årsagen til branden.

Der er ifølge Nordsjællands Politi intet, der tyder på, at der skulle ligge en kriminel handling bag branden.

De pårørende til beboeren er blevet underrettet.

/ritzau/