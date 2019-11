Torsdag morgen er brandvæsnet i gang med at slukke en brand i Gammel Holte. En person er fundet død.

En person er omkommet i en brand i et rækkehus på Holtegårdsvej i Gammel Holte i Nordsjælland torsdag morgen.

Det oplyser Nordsjælland Politi.

Anmeldelsen om branden blev modtaget klokken 08.34.

Det var en nabo, der slog alarm.

- Brandvæsnet er ved at slukke ilden, og vi er i gang med at sikre os, at alle naboer er blevet evakueret, fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen.

- Røgdykkere har været inde og undersøge rækkehuset. En person er afgået ved døden, siger han.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

- Når branden er slukket, og huset er kølet ned, skal vi undersøge de nærmere omstændigheder, siger vagtchefen.

Han kan endnu ikke fortælle, om det er en mand eller kvinde, der er omkommet, eller andre detaljer om den afdøde.

De pårørende til beboeren er ikke blevet underrettet.

/ritzau/