24-årig, der kastede røgbombe mod Jens Stages lejlighed, idømmes et års fængsel. To andre får betingede domme.

En 24-årig mand idømmes ved Retten i Aarhus et års ubetinget fængsel for at have kastet en røgbombe mod fodboldspiller Jens Stages lejlighed.

To andre idømmes ni måneders fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, mens resten gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Alle tre er fundet skyldige i forsøg på brandstiftelse.

De er derimod blevet frifundet for at forvolde fare for menneskeliv.

De tre mænd erkendte i retten, at de kastede en røgbombe mod fodboldspillerens lejlighed natten til 14. juli.

Det var den 24-årige, der tog initiativet, fordi han var skuffet over, at Jens Stage kort forinden var skiftet fra AGF til FC København.

Meningen var at skræmme Jens Stage og sende et signal om, at klubskiftet var uacceptabelt, forklarede han i retten.

Anklager Jacob Gents kaldte under sine afsluttende bemærkninger handlingen for hensynsløs og meningsløs.

Jens Stage var ikke hjemme, da angrebet skete. Men det var hans bofælle og dennes kæreste, der lå og sov i et tilstødende soveværelse.

De vågnede ved lyden af et højt brag og et vindue i stuen, der blev smadret. Manden og kvinden sprang derefter ud af vinduet for at komme i sikkerhed.

En foreløbig opgørelse fra forsikringsselskabet viser, at der er sket skader for 225.000 kroner ved angrebet.

To 21-årige mænd oplyser via deres forsvarsadvokater, at de modtager dommen.

De løslades øjeblikkeligt, da den del af straffen, der skal afsones, anses for at være udstået med varetægtsfængslingen.

De blev anholdt og varefængslet tilbage i august.

Den 24-årige mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen til landsretten.

Retten skal nu tage stilling til, om han fortsat skal være varetægtsfængslet.

