En røgalarm reddede søndag morgen en 55-årig mand og hans 9-årige søn fra at brænde inde ved en voldsom brand i et hus ved Vojens. Det fortæller TV SYD.

Kort før klokken 06.30 søndag morgen vågnede en 55-årig mand ved, at husets røgalarm hylede.

Da manden ville se efter, hvad der var galt og åbnede en dør ud til det fri, skete der en voldsom røggaseksplosion, da der kom ilt ind i huset.

Det lykkedes dog den 55-årige mand trods flammer og røg at komme ind til sin 9-årige søn, der sov et andet sted i huset og få ham reddet ud i tide.

»Der er ingen tvivl om, at røgalarmen har reddet begges liv, da de ellers ville være blevet ofre for røgforgiftning. Den 55-årige blev alvorlig forbrændt på ryg og skuldre, mens drengen slap med forskrækkelsen,« siger vagtchef Torben Møller, Syd- og Sønderjyllands Politi, søndag formiddag.

Den 9-årige er blevet tjekket for røgforgiftning, og den 55-årige er overført til Rigshospitalets Traumeafdeling for at få behandlet sine brandsår.Huset på Kolsnapvej i Kolsnap ved Vojens er totalskadet.

Politiet mener, at branden er opstået omkring en defekt gasvarmer. Det skal brandteknikere nu se nærmere på.