Tykstegsbøffer, flanskteak og en flaske øl.

Det kan hurtigt lyde som en opremsning af ingredienser til et kup lavet af Olsen Banden, men det er i stedet fra en træls aften i Spar i Bjerringbro.

Varerne var i stedet hovedpersonerne i det der startede som et tyveri i byens Spar, skriver TV Midtvest.

Tre mænd kom fredag aften ind i butikken og satte kursen direkte mod kølediske med en hvid bærepose.

De tre mænd på 20, 22 og 23 begyndte at fylde posen med det dyreste, de kunne finde. Tyvekosterne talte blandt andet ribeye-bøffer til flere hundrede kroner, flanksteak og tykstegsbøffer.

Men den mistænkelige adfærd fik en medarbejder til at holde et vågent øje med de tre mænd, og hun kunne endda genkende en af dem fra et tidligere butikstyveri.

Hun konfronterede straks de tre gerningsmænd og trak dem ud i baglokalet, men det eskalerede situationen yderligere.

Og de tre mænd begyndte at blive voldelige, og det endte med, at medarbejderne blev truet, skubbet, slået med en ølflaske og nikket en skalle.

Det fortæller politikommissær Peter Søndergård fra Viborg Politi til TV Midtvest.

Han oplyser desuden, at de to af mændene lørdag blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør.