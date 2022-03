Hvad der måske skulle have været en hyggelig lørdag med andre motorglade fynboer, blev noget af en dyr og kedelig oplevelse for en lang række bilejere.

Bødeblokken sad nemlig løst på Fyns Politi, da de i weekenden fik nys om et biltræf på øen og valgte at kigge forbi.

Politiet uddelte lige omkring 40 bøder for forskellige forseelser i løbet af en enkelt eftermiddag og aften.

»Det er ikke overraskende,« siger politikommissær Anders Brahe ved Fyns Politi til B.T.

»Når vi opererer i det her miljø og med det klientel, så er de forventeligt, at ikke alle ting er lovlige.«

Ifølge politikommissæren så blev biltræffet aldrig til et decideret gaderæs.

»Men det er den persongruppe, vi oftest ser til gaderæs, og derfor er jeg også overbevist om, at vores tilstedeværelse har gjort, at der ikke blev kørt noget gaderæs i denne omgang,« siger Anders Brahe.

I stedet måtte bilentusiasterne tage til takke med en – formentlig – uventet bøderegn.

Politiet registrerede alene 20 forseelser i kategorien fejl og mangler, hvor ulovligt påsat solfilm for eksempel indgår.

Tre bilejere fik også bøder for forkert lygteføring, imens en anden fik en bøde for at køre uden kørekort.

En bilejer måtte også tage fra biltræffet uden sin bil, da politiet valgte at tilbageholde den på grund af ulovlige ændringer, der var så alvorlige, at bilen skal igennem et syn, før ejeren kan få den tilbage igen.

Men selvom de mange lovovertrædelser ikke overrasker politiet, så tager de dem stadig alvorligt, siger Anders Brahe.

»Det er da rigtig ærgerligt at skulle sigte så mange folk, men det er nødvendigt for at beskytte den øvrige befolkning imod de farlige og ulovlige køretøjer,« siger politikommissæren.

Politiet var i løbet af lørdagen til stede på fem forskellige lokationer i Odense og nabokommunerne.