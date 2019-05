Tidligere rocker Jørgen "Fehår" Rinke får tre års fængsel for hashhandel. Livstidsdom genaktiveres ikke.

Rockerveteranen Jørgen "Fehår" Rinke slipper for at skulle genindsættes til sin livstidsstraf i en sag om omfattende hashhandel på Christiania.

Det har Østre Landret tirsdag eftermiddag afgjort.

Fehår blev af Højesteret tilbage i 1998 idømt en livstidsstraf for drabet på bandidosrockeren Uffe Larsen begået to år tidligere under Den Store Nordiske Rockerkrig. I 2013 blev Fehår prøveløsladt efter 17 år bag tremmer.

Men på fri fod har han været en del af den organiserede hashhandel på Christiania. Københavns Byret kom sidste sommer frem til, at han derfor skulle genindsættes til sin livstidsstraf, men Østre Landsret er gået en anden vej.

I stedet idømmes Jørgen "Fehår" Rinke tre års fængsel.

Østre Landsrets afgørelse blev modtaget med nærmest jubel i den tætpakkede retssal 11.

Enkelte af Fehårs pårørende brød ud i gråd af ren lettelse, ligesom flere begyndte at huje og klappe.

- Det gemmer I til bagefter, lød det prompte fra retsformanden.

/ritzau/