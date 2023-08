En 79-årig kvinde er netop blevet idømt seks måneders betinget fængsel i en sag om såkaldt narkohæleri. Her handler det om et større pengebeløb, som politiet mener er tjent på omfattende handel med hash, der blev fundet på kvindens bopæl.

Den ældre kvinde blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i sagen, der trækker tråde til en anden sag, hvor to rockere onsdag blev varetægtsfængslet.

Grundlovsforhøret endte med en lyndom på seks måneders betinget fængsel, fordi hun erkendte at kende til en god del af de angiveligt sorte penge i hendes lejlighed.

Kvinden havde det hvide hår sat op i en knold og bar briller. Bag brilleglassene kiggede hun betuttet rundt, da hun blev ført ind retslokale 21, hvor grundlovsforhør holdes ved Københavns Byret.

Ustraffet

Natten havde den frem til nu ustraffede kvinde tilbragt i Vestre Fængsel efter, at hun onsdag var blevet anholdt ved middagstid.

Tre-fire bekendte og muligvis familiemedlemmer fulgte retsmødet. De var tydeligvis mærket af sagens alvor.

Den ene af de to rockere er kvindens 41-årige barnebarn, og forbindelse med, at barnebarnet blev anholdt tirsdag, ransagede politiet den 79-åriges lejlighed på Østerbro, København.

I et skjult rum, der var indbygget i et køkkenskab, fandt politiet en mindre formue.

Her var der tale om 2.657.000 kroner, der lå fordelt i dels en pose, dels en aflåst boks. Desuden var der 39.000 euro - svarende til 260.000 kroner - i det skjulte rum.

Kvinden var sekunderet af sin forsvarer, Anne Damhus Kristense, og hun forklarede, at hun ikke kendte det samlede beløb. Hun troede, der var omkring en million kroner.

Hhun forklarede desuden, at hun aldrig havde fået penge af barnebarnet.

Hashpenge

Politiet mener, at barnebarnet har tjent pengene på handel med hash. Det er ligeledes politiets opfattelse, at den 79-årige kvinde kendte til, at de mange penge var skjult i hendes lejlighed.

Derfor blev hun sigtet for narkohæleri, der handler om at håndtere, opbevare eller bruge sorte penge tjent på kriminalitet.

Ved dagens retsmøde forklarede hun, at hun godt kendte til, at barnebarnet opbevarede penge i det skjulte rum, som hendes afdøde mand havde bygget.

Hun var dog ikke klar over, hvor mange penge der var gemt. Men hun gik ud fra, at pengene var tjent på en eller anden form for kriminalitet:

»Jeg havde en formodning om det. Men hvis man ikke stiller spørgsmål, så får man ingen løgn som svar,« uddybede hun.

På spørgsmålet om, hvorfor hun tillod barnebarnet at opbevare penge i hendes lejlighed, svarede hun:

»Det er svært at sige nej til sit barnebarn.«

Ud over pengene fandt politiet ved ransagningen også en revolver i et kælderrum, der hører til lejligheden.

Ud over pengene fandt politiet ved ransagningen også en revolver i et kælderrum, der hører til lejligheden.

Våbnet var af typen Colt single action army 1873.

I første omgang havde kvinden også været sigtet for medvirken til ulovlig våbenbesiddelse, men onsdag aften tog rockeren skylden for våbnet.

Ved dagens retsmøde forklarede den 79-årige, at hun intet kendte til våbnet.

Politiet kom på sporet af sagen i forbindelse med efterforskningen af en hashliga, der ifølge politiets oplysninger blev styret af to mænd, der tidligere var medlemmer af Hells Angels. Her var den ene den 79-åriges barnebarn.

De to mænd har siden forladt klubben. Nu er de i stedet medlemmer af henholdsvis Comanches og Bandidos.

Tidligere Hells Angels

De to rockere blev fremstillet tirsdag, hvor de blev sigtet for at at være hashligaens bagmænd. Her blev rockerduoen varetægtsfængslet. Dog fandt retten begrundet mistanke om, at hashligaen "kun" havde solgt ikke under 370 kilo - og ikke 1,6 tons, som det lød i sigtelsen.

Den ene af de to - den 41-årige, der nu er medlem af Comanches - er ligeledes sigtet for også at have opbevaret både penge og den før omtalte pistol hos sin bedstemor.

Den 41-årige Comanches-rocker blev anholdt i Københavns Lufthavn tirsdag aften, hvor han var på vej ud af landet. Her havde han godt 30.000 euro i kontanter på sig.

