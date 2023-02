Lyt til artiklen

Tilbage i december fik den lille havneby Orehoved på Nordfalster nye tilflyttere.

Men ikke af den slags, som de lokale havde drømt om.

Det var nemlig tale om rockerklubben Navajo MC, som har forbindelse til rockerklubben Satudarah MC.

Rockerne havde etableret sig i ejendom, der tidligere har huset købmandsforretningen LET-KØB.

I januar 2020 lukkede Nordfalsters Lokalmarked, hvor rockerklubben Navajo MC efterfølgende har forsøgt at etablere et klubhus. Foto: Google Street View Vis mere I januar 2020 lukkede Nordfalsters Lokalmarked, hvor rockerklubben Navajo MC efterfølgende har forsøgt at etablere et klubhus. Foto: Google Street View

Af frygt for en rockerborg satte Guldborgsund Kommune en massiv indsats i gang for at få Navajo MC ud af byen og kommunen.

Det har tilsyneladende givet pote.

I en pressemeddelelse oplyser Guldborgsund Kommune, at Navajo MC er fraflyttet ejendommen.

»Det viser, at vi kan lykkes med rigtig meget, når vi rykker sammen, og det kan vi godt være stolte af,« siger Guldborgsunds borgmester Simon Hansen i pressemeddelelsen.

Ifølge kommunen er det ejeren af ejendommen, der har opsagt lejemålet, og låsene er blevet udskiftet efter rockerklubbens fraflytning.

»Vi vil ikke have rockerborge her i Guldborgsund, og den besked fik vi sendt noget så eftertrykkeligt til Navajo MC. Derfor skal der lyde en stor tak til borgerne i Orehoved og til ejeren af ejendommen, for de har været en uvurderlig hjælp for os i kommunen, så vi har kunnet reagere og handle med de muligheder, vi har inden for lovgivningens rammer,« siger Simon Hansen.

Ifølge pressemeddelelsen har der været »en god dialog« mellem ejer og kommunen om regler og tilladelser i forbindelse med udlejning.

Ejeren har ifølge kommunens oplysninger ingen aktuelle planer for ejendommen

Selvom borgmesteren er lettet over Navajo MC’s farvel til Orehoved, så opfordrer han til fortsat tæt samarbejde mellem borgere og kommune for at undgå, at rockere igen etablerer sig i Guldborgsund.

»Det sker jo desværre fra tid til anden, at en rockergruppering forsøger at etablere sig her i Guldborgsund. Vi er heldigvis lykkedes med at få dem ud hver gang, takket være et godt samarbejde med borgerne.«

»Derfor håber jeg, at man fortsat vil være opmærksom og kontakte os, hvis man observerer noget, der kunne være et nyt samlingssted for en rockergruppe« siger Simon Hansen.