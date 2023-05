En håndfuld rockerguld ryger i nærmeste fremtid under hammeren. Det sker hos auktionshuset Bruun Rasmussen senere på måneden.

Smykkerne er ifølge B.T.s oplysninger blevet taget fra en rocker i forbindelse med en større hash-sag, der ligger flere år tilbage. Her blev rockeren frikendt, men alligevel beholdt myndighederne guldsmykkerne.

Konkret er der tale om fire smykker. To ringe, et bæltespænde og et halssmykke, der alle er præget med Hells Angels-logo i forskellig form. Smykkernes samlede værdi løber op i omkring 21.000 kroner og ryger under hammeren næste tirsdag, 10. maj.

Pressechef ved auktionshuset, Kirstine Dam Olsen, oplyser at der er tale om konfiskerede genstande.

»Vi bistår den offentlige myndighed, der har beslaglagt genstandene, i forhold til at få dem solgt,« siger Kirstine Dam Olsen.

Hun vil dog ikke sige noget om, hvilken offentlig myndighed, der har indleveret smykkerne. Men ifølge B.T.s oplysninger var det politiet, der i første omgang tog smykkerne i varetægt. Siden beholdt myndighederne smykkerne, fordi rockeren åbenbart havde gæld til det offentlige.

Smykkerne tæller blandt andet et Hells-Angels bæltespænde. Ifølge B.T.s oplysninger uddeles bæltespænder, som det på auktionen, til medlemmer efter 20 års medlemskab. Spændet er vurderet til et sted mellem 1- og 2000 kroner.

Hvis man har lidt flere penge at smide efter smykkerne kan man erhverve sig en guldring med Hells Angels-logo og påskriften 'Nomads Denmark.' I skrivende stund er ringen, der er vurderet til omkring 8000 kroner, budt op til 11.000 kroner.

Nomads er en særlig afdeling i Hells Angels, der holder til på Amager.

Selvom smykkerne er taget fra et Hells Angels-medlem, så er reglerne i rockermiljøet sådan, at smykker og genstande med klublogo på ikke tilhører enkelte personer, men derimod klubben. Det betyder, at smykkerne ifølge Hells Angels' egne regler tilhører klubben uanset hvem, der måtte være i besiddelse af dem.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Hells Angels, men klubben er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Københavns Politi vil ikke kommentere sagen.

