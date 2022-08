Lyt til artiklen

Det vakte ret stor opsigt, da Satudarah i maj inviede sit nye klubhus i Aalborg.

Nu er Nordjyllands Politi klar med nye oplysninger om den frygtede rockergruppes indtag af landets fjerdestørste by.

I et svar til justitsminister Mattias Tesfaye oplyser Nordjyllands Politi, at Satudarah er vokset.

Og de nye medlemmer kommer fra de kriminelle miljøer.

En rocker med en indonesisk vest. Navnet Satudarah er indonesisk og betyder 'ét blod'. Foto: presse-fotos.dk Vis mere En rocker med en indonesisk vest. Navnet Satudarah er indonesisk og betyder 'ét blod'. Foto: presse-fotos.dk

»Det er politikredsens vurdering, at rockergrupperingen Satudarah MC i det seneste års tid i Nordjylland har hvervet nye medlemmer i de kriminelle miljøer, og at Satudarah MC i foråret 2022 har etableret et fuldgyldigt chapter med et klubhus nær byen Vodskov nord for Aalborg,« lyder det fra Nordjyllands Politi til ministeren.

Der er også detaljer om selve invielsen af rockernes klubhus.

»Arrangementet med indvielse af det nye klubhus fandt sted 21. maj 2022 med deltagelse af 275 personer, herunder medlemmer og gæster fra både Danmark og udlandet,« lyder det fra politikredsen, der er har været nødt til stramme op for kontrollen med rockergruppen.

»Nordjyllands Politi har endelig oplyst, at rockergrupperingens ekspansion, herunder åbningen af et klubhus, i politikredsen også betyder, at Nordjyllands Politi har iværksat en tæt løbende moniterings- og tryghedsindsats, ligesom politikredsen prioriterer efterforskningen af relevante straffesager med relation til Satudarah MC og personerne tilknyttet grupperingen,« står der i svaret.

Justitsminister Mattias Tesfaye vil stramme op. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Justitsminister Mattias Tesfaye vil stramme op. Foto: Asger Ladefoged

Mattias Tesfaye oplyser, at han vil sætte ind over for bandernes rekruttering af nye medlemmer.

»De unge skal vide, at bandelivet er en sørgelig tilværelse uden fremtid. Og banderne skal vide, at deres kriminalitet har konsekvenser, og at vi som samfund ikke vil acceptere, at de rekrutterer vores børn og unge,« svarer han til Peter Skaarup fra Danmarksdemokratene, der har stillet ham spørgsmål om Satudarah.

Ifølge Peter Skaarup viser svaret fra Nordjyllands Politi, at regeringens indsats mod banderne har været en kæmpe skuffelse.

»Den manglende vilje til at udvise udenlandske bandemedlemmer af landet har givet dem blod på tanden. Endvidere har regeringen forsømt at få flere bander dømt ulovlige. Det er ganske enkelt for svagt og for spagt,« siger han.