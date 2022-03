Rockergruppen Satudarah har nu officielt etableret sig i Aalborg efter flere års forsøg og aktivitet omkring byen.

Det skriver Nordjyske onsdag.

Det er vicepolitiinspektør Niels Kronborg, der bekræfter gruppens indtog i byen – og over for B.T. siger Kronborg, at en stigende rekruttering har været og fortsat er i gang:

»Det er korrekt, at de har etableret sig. I de seneste måneder har de også rekrutteret flere medlemmer fra det lokale og kriminelle netværk.«

»Og vi har også fået efterretninger på, at de leder efter et klubhus,« siger Niels Kronborg til B.T.

Ifølge Nordjyske har rockergruppen siden 2016 været til stede i byen. Dengang var det dog enkeltpersoner frem for en decideret gruppering og egentlig etablering, som vi ser nu.

»Vi har set dem her i landsdelen, hvor de har forsøgt at etablere sig tidligere. Men nu har vi kunnet se en øget aktivitet med nye medlemmer,« siger Niels Kronborg til B.T.

Vicepolitiinspektøren bekræfter dermed også, at der nu er tre grupperinger i Aalborg. Foruden Satudarah er også HA og Bandidos i byen.

»Vi følger grupperingerne meget tæt, og hvis de giver anledninger til noget optræk, så er vi klar med en politimæssig indsats. Men bandemæssigt ser vi lige nu ingen konflikt mellem grupperne i Nordjylland.«

»Generelt har der været meget ro i grupperingerne de senere år heroppe. Men er der optræk, så er vi klar til at sætte ind – det må være hovedbudskabet for os,« lyder det afsluttende fra Niels Kronborg, der ikke har yderligere at sige om rockerklubbens indtog.

Niels Kronborg kan heller ikke udtale sig om politiets kendskab til antallet af Satudarah-medlemmer i Nordjylland.

Satudarah har afdelinger flere steder verden over – også i nabolandene Norge, Sverige og Tyskland. Det første danske klubhus blev etableret i 2013 og er siden vokset til Danmarks største.