Tårnby Kommune smider Comances MC ud af deres hus, der ligger på Bjørnbaksvej.

I marts måned rykkede rockerne ind på adressen, efter en længere renovering af huset, der ligger i et industriområde.

Rockerklubben gik indtil for seks dage siden under navnet Satudarah.

Tårnby Kommune skriver i en pressemeddelelse, at de gennem længere tid har arbejdet på at forbyde rockernes klubaktiviteter på adressen Bjørnbaksvej 12.

Comances klubhus ligger tæt på flere skoler og institutioner samt en skolebotanisk have.

»I Tårnby har vi generelt et trygt og sikkert lokalsamfund, som vi kan være stolte over. Vi vil ikke acceptere, at bander og rockere skaber utryghed i det lokalsamfund, vi har opbygget. Samtidig har vi et ansvar for at beskytte de børn og unge, der færdes i området, mod bandekriminalitet. Heldigvis har vi et rigtig godt og tæt samarbejde med Københavns Politi om sagen,« siger Allan S. Andersen, der er borgmester i Tårnby Kommune, i pressemeddelelsen.

