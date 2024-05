Skattestyrelsen har siden 2018 krævet over en milliard kroner af rocker- og bandefolk efter skattekontroller.

Der bliver begået økonomisk svindel i rocker- og bandemiljøet, og kriminaliteten bliver stadig mere kompleks.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Skattestyrelsen foretager løbende kontroller i et forsøg på at opdage økonomisk svindel. Siden 2018 har styrelsen foretaget over 10.000 kontroller inden for rocker- og bandemiljøet.

De kontroller har ifølge styrelsen afsløret, at der foregår svindel i stor skala.

Derfor har Skattestyrelsen siden 2018 sendt skatteopkrævninger ud på samlet 1,164 milliarder kroner inden for rocker- og bandemiljøet. Det svarer til lidt under 200 millioner kroner per år.

Det er ifølge skatteminister Jeppe Bruus (S) vigtigt, at rockerklubber og bandegrupperinger oplever, at myndighederne "er efter dem".

- Fordi de her kriminelle typer tjener penge på stort set hvad som helst. Der, hvor der er lette penge at tjene, og hvor de oplever, at kontrollen ikke er der, der slår de til. Derfor er det vigtigt, at vi strammer nettet, siger han.

I langt hovedparten af de sager på rocker- og bandeområdet, hvor Skattestyrelsen foretager kontroller, finder styrelsen problemer.

I 84 procent af tilfældene stemte de skatteoplysninger, der var angivet, ikke overens med det, styrelsen konstaterede ved kontrollerne.

Det er især tre svindelmetoder, der går igen, når der i miljøerne hvidvaskes eller svindles med skatter og afgifter.

Der er ofte tale om fiktive virksomheder, indviklede selskabskonstruktioner eller stråmænd, der hvidvasker penge.

Skatteministeren mener ikke, at kontrollerne helt kan stoppe banders eller rockergruppers kriminelle aktiviteter.

- Vi er nødt til at arbejde intensivt, slå meget hårdt ned og begrænse det.

- Jeg tror, at det her er mange bække små, og hver gang vi er i stand til at optrevle et netværk eller finder et nyt sted, vi kan kontrollere og sætte ind, så har det en effekt, siger Jeppe Bruus.

Skattestyrelsen indgår desuden i et samarbejde med politiet og kommune om at stoppe svindel med offentlige ydelser.

Et eksempel på det kan være, hvis en person i rocker- eller bandemiljøet er registreret uden indtægt eller er på overførselsindkomst, men ejer en dyr bil, kan styrelsen bede om dokumentation for de penge, som er brugt til at købe bilen.

Kan personen ikke fremvise den fornødne dokumentation, vil vedkommende blive beskattet af den indtægt, som styrelsen formoder, der må ligge til grund for købet.

Ved udgangen af 2023 var der ifølge Det Kriminalpræventive Råd 1250 personer tilknyttet en rocker- eller bandegruppering.

Skattestyrelsen er ikke alene om indsatsen for at stoppe bandernes og rockernes økonomiske svindel. Det sker i et samarbejde med Gældsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Skattestyrelsen har ingen opgørelse over, hvor meget af det opkrævede beløb der er betalt, men det er langtfra det hele.

Og betalingsprocenten er meget lavere på rocker- og bandeområdet, end den er for regelrette virksomheder, oplyser styrelsen.

Der har siden 2010 i forbindelse med bandepakke 1 været afsat midler på finansloven til Skattestyrelsens indsats på rocker- og bandeområdet.

