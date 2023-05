Knap fem minutter gik der, før fire rockersmykker var købt tilbage af Hells Angels.

To ringe, en halskæde samt et bæltespænde var onsdag under hammeren i Bruun Rasmussens auktionshus i Nordhavn, København.

Køberen var en mand, der i årevis har været en del af rockerklubben. Manden var iført en kortærmet baseballtrøje, der tydeligt viste, at han var fra Hells Angels. Rockeren var ved auktionen flankeret at et andet medlem af rockerklubben, der ligeledes ikke lagde skjul på, hvor han kom fra.

Den skaldede og overtatoverede mand var iklædt kortærmet T-shirt og korte bukser, der begge bar ordene Hells Angels samt klubbens logo.

Ringen endte med at blive solgt for 13.000 kroner. Foto: Bruun Rasmussen Vis mere Ringen endte med at blive solgt for 13.000 kroner. Foto: Bruun Rasmussen

Udenfor på p-pladsen stod yderligere en håndfuld klubbrødre. Ingen af dem var iklædt mærker, der viste tilhørsforhold til HA.

De fire smykker, der var udbudt til salg, er alle præget med Hells Angels i øjenfaldende logo – det bevingede kranie – som også kendes fra rockerklubbens rygmærke.

Sammenlagt måtte køberen punge ud med 76.000 kroner for de fire guldsmykker.

Smykkerne var sat på tvangsauktion af myndighederne, der for en årrække siden havde beslaglagt smykkerne fra en HA-rocker, der dengang var tiltalt i en større hashsag. Her blev rockeren senere frikendt.

Myndighederne beholdt dog smykkerne, fordi rockeren øjensynligt havde gæld til det offentlige.

Derfor kom de onsdag under hammeren.

Ud over de to rockere var der knap ti andre gæster ved auktionen, hvor også en lang række andre ting blev udbudt til salg.

En gruppe ansatte fra auktionshuset fulgte nysgerrigt den noget atypiske auktion. Ifølge B.T.s oplysninger det kun sket to gange tidligere, at rockersmykker er blevet sat til salg. Den ene gang trak politiet salget tilbage, fordi man frygtede ikke at kunne får den reelle pris for tingene.

I dag var det så ikke politiet, men sandsynligvis Skat, der havde sat rockersmykkerne til salg.

Indgraveringen viser, at den tidligere indehaver tilhørte Amager-afdelingen 'Nomads'. Ringen var vurderet til 8.000 kroner, men blev solgt for det dobbelte ved dagens auktion. Foto: Bruun Rasmussen Foto: Foto: Bruun Rasmussen Vis mere Indgraveringen viser, at den tidligere indehaver tilhørte Amager-afdelingen 'Nomads'. Ringen var vurderet til 8.000 kroner, men blev solgt for det dobbelte ved dagens auktion. Foto: Bruun Rasmussen Foto: Foto: Bruun Rasmussen

Der er det særlige forhold omkring tøj og smykker, der bærer rockerklubbens logo, at det betragtes som klubbens ejendom. Også selvom det er købt for den enkelte rockers egne penge.

Det er ligeledes kun fuldgyldige medlemmer, der må bære tøj og smykker, som bærer klubbens bevingede kranielogo.

Derfor har det stor betydning for klubben, at den slags forbliver blandt klubmedlemmer.

De fire smykker var blandt de første effekter, der røg under hammeren. Ud over rockerne, var der ingen af de få fremmødte, der bød på smykkerne.

Der kom dog flere bud ind via nettet. Særligt bæltespændet var der interesse for. Oprindeligt lød vurderingen på 1000 kroner, men ved dagens auktion gik spændet for 34.000 kroner

Efter at rockerne havde fået hammerslag på de fire smykker, gik de til auktionshusets kasse, hvor man betalte for tingene. Det er uvist, om de fik tingene med sig allerede i dag.

Pænt, men tydeligt, svarede man ’nej’, da B.T. efterfølgende spurgte om en kommentar.

