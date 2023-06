Tre mænd er i dag sendt bag tremmer i en sag, der handler om indsmugling af flere ton hash.

En af de fængslede er ifølge B.T.s oplysninger del af Hells Angels, HA.

I går meddelte National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse, hvordan man i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi havde slået til imod en formodet hashliga, der i flere omgange stod bag indsmuglingen af det omtalte hash.

Det var i den forbindelse, at trioen blev anholdt.

Samtidig blev yderligere to mænd anholdt af spansk politi i samme sag i området ved Marbella på den spanske solkyst. Her er den ene ifølge B.T.s oplysninger prøvemedlem i HA.

De to, der er 31 og 57 år, blev anholdt med henblik på udlevering til Danmark.

De tre fængslede i Danmark er henholdsvis 33, 33 og 41, og de blev anholdt på Fyn og i Syd- og Sønderjylland.

Den anholdte trio er sigtet for over flere omgange at have indsmuglet godt et ton hash i perioden fra juli til december 2020. De blev ved torsdagens retsmøde varetægtsfængslet frem til 29. juni.

De to anholdte i Spanien er mistænkt for at have smuglet godt to ton hash fra Spanien til Danmark i samme periode. De er nu fængslet med henblik på udlevering til Danmark.

Politiet vil ikke kommentere B.T.s oplysninger om, at to af mændene er del af Hells Angels, men kun at de er medlemmer af en såkaldt rockergruppering.

»På baggrund af godt internationalt samarbejde med de spanske myndigheder har vi ved en koordineret anholdelsesaktion anholdt fem mænd i Danmark og Spanien,« siger vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen

»Vi har mistanke om, at mændene er en del af et organiseret narkotikanetværk, der har indsmuglet store mængder hash fra Spanien til Danmark, hvor narkotikaen er blevet videredistribueret i det kriminelle miljø.«

»Med anholdelserne har vi fjernet et centralt led i et organiseret narkotikanetværk,« siger han endvidere.

