Den 18-årige, som politiet mener medvirkede til drabet på en 30-årig rocker på Christiania, blev ifølge B.T.s oplysninger anholdt tæt på de to cykler, som gerningsmændene brugte ved den kyniske likvidering.

Tirsdag oplyste politiet, at de havde fundet omtalte cykler ved voldområdet tæt på Christiania, og fundet er væsentligt i forhold til opklaringen af drabet.

Drabet udspandt sig lørdag ved 19.20-tiden, hvor to maskerede mænd ankom til Christiania på de to elcykler af mærket Mate. Dem stillede de ifølge et øjenvidne ved bygningens Fredens Ark.

Herfra gik de til fods de godt 100 meter hen til Pusher Street, hvor de ved bygningen kaldet Stjerneskibet målrettet opsøgte rockeren, der stod her.

Mange skud

Begge mænd var pistolbevæbnede, og uden varsel affyrede de en skudbyge rettet imod den 30-årige, der ifølge B.T.s oplysninger er prøvemedlem i Hells Angels.

Rockeren tog flugten ind i Stjerneskibet, hvor de fortsatte med at skyde. Der blev affyret ganske mange skud, fortæller øjenvidner, og den 30-årige blev ramt af adskillige skud.

Denne elcykel af mærket Mate blev brugt ved drabet på den 30-årige rocker. Foto: Politiet Vis mere Denne elcykel af mærket Mate blev brugt ved drabet på den 30-årige rocker. Foto: Politiet

Ved samme lejlighed blev fire andre også ramt af skud. De fire var tilfældige ofre, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Blandt de ramte var en udenlandsk turist.

Knap en halv time efter drabet anholdt politiet en 18-årig mand, der nu er sigtet for at have hjulpet gerningsmændene både op til og efter drabet.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør søndag, og her nægtede han sig skyldig. Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og derfor har politiet ikke ønsket at kommentere den 18-årige nærmere.

Men research viser, at han er prøveløsladt.

Lukkede døre

Ifølge B.T.s oplysninger blev han anholdt tæt på, hvor politiet fandt de to cykler, hvilket er med til at knytte ham til sagen, vurderer kilder.

Hos Københavns Politi vil man ikke kommentere oplysningerne:

»Jeg vil hverken be- eller afkræfte oplysningerne. Der har været holdt grundlovsforhør for lukkede døre, og sagens detaljer kan jeg derfor foreløbigt ikke uddybe,« siger Knud Hvass, leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

