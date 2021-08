Forleden kunne man i Sorø Avis læse en ganske opsigtsvækkende boligannonce. Ejendomsmægleren Peter Due Bolig har en tidligere rockerborg til salg.

Rockerborgen ligger i den lille by Lårup på Vestsjælland, og her håber indbyggerne, at der flytter nogle lidt mere normale mennesker ind næste gang.

»Det var en stor lettelse, da rockerne flyttede. Vi skal for guds skyld ikke have flere af den slags ind,« siger en beboer i byen, der ligesom andre i byen ønsker at være anonym.

Ejendommen er på 219 kvadratmeter og udbydes for 450.000 kroner, men selvom prisen er lav, har ejeren svært ved at få ejendommen solgt.

Denne ejendom i Lårup er sat til salg som tidligere rockerborg. Vis mere Denne ejendom i Lårup er sat til salg som tidligere rockerborg.

Bygningen husede engang byens købmand, men fremstår i dag som et faldefærdigt håndværkertilbud. Der er hul i gulvet og i taget, og der er ingen varmekilde i huset.

Trods manglerne ved huset flyttede fem-ti medlemmer af rockerklubben Gremium i 2017 ind i bygningen og indrettede stedet som en rockerborg. Gremium er Tysklands størte rockerklub, og i Danmark har klubben et mindre antal medlemmer, der primært er frafaldne medlemmer fra andre bander og rockerklubber.

I første omgang lejede rockerne sig ind via en stråmand, der undlod at fortælle, hvad huset skulle bruges til. Senere accepterede ejeren rockernes tilstedeværelse, og indbyggerne i Lårup forsøgte også at tage godt imod de nye naboer.

»De var flinke nok. De hilste altid, når vi gik tur med hunden. Juleaftensdag kom en af dem og spurgte, om han kunne købe noget mælk. De skulle bruge det til at lave sovs. Jeg gav ham en liter skummetmælk, og så lagde han en hel håndfuld mønter på bordet,« fortæller en ældre beboer i byen.

Tyske medlemmer af Gremium MC. Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni Foto: Carmen Jaspersen Vis mere Tyske medlemmer af Gremium MC. Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni Foto: Carmen Jaspersen

Lårup består af én vej – Lårupvej – og der er under hundrede huse i byen, hvor det tager fem minutter at gå fra det ene byskilt til det andet. Byen har et busstoppested og nogle løsgående katte, men der er ingen forretninger, ingen vartegn – og ingen mobildækning.

Til gengæld er der fred og ro i Lårup. Eller det var der i hvert fald, indtil Gremium-rockerne flyttede ind.

»De plejede at stå ude på gaden som en stor flok. De gik frem og tilbage ude på vejen for at få mobildækning og råbte ind i deres telefoner,« siger en beboer.

Til daglig boede der fem-ti rockere af blandet etnicitet i rockerborgen, men når rockerne holdt fest, kom hårdtpumpede rockere fra nær og fjern til Lårup.

Mødelokale med tilmurede vinduer i Gremiums tidligere rockerborg. Vis mere Mødelokale med tilmurede vinduer i Gremiums tidligere rockerborg.

»De var høflige nok til at komme rundt med sedler om, at de ville holde fest og spille høj musik. Men så kom politiet jo også og spærrede hele Lårupvej af. Da vi kom hjem en aften, blev vi kropsvisiteret, inden vi kunne komme om bag politiafspærringen,« fortæller en beboer i Lårup.

Det var ikke uden grund, at politiet holdt ekstra øje med rockerne. Gremium lå i konflikt med flere voldelige grupperinger, og det førte til voldsomme episoder i Lårup. To gange i 2017 blev der skudt mod ejendommen på Lårupvej 30, som nu er til salg. Den ene gang blev en person i huset ramt i maven og i den ene side af kroppen, da der blev affyret fem-seks skud mod rocker-klubhuset. Den anden gang blev der anvendt et automatvåben, og det skabte en del bekymring i Lårup.

»Sådan et våben er jo svært at styre, og man kan ikke vide, om der pludselig ryger en kugle ind i det forkerte hus,« siger en beboer i Lårup.

Flere gange har Sorø Kommune lukket rockerborgen med henvisning til igangværende konflikter. I 2018 forlod Gremium huset på Lårupvej, men ifølge ejeren Hans Christian Schrøder har de for nylig tilbudt at komme tilbage.

Stue i Gremiums tidligere rockerborg. Vis mere Stue i Gremiums tidligere rockerborg.

»Nu forsøger jeg at sælge huset, men hvis det ikke lykkes, så må jeg jo leje det ud til dem igen,« har han tidligere sagt til B.T.

Indtil videre har ingen købere meldt sig på banen, og det er heller ikke lykkedes Hans Christian Schrøder at finde en egnet lejer. Udsigten til, at rockerne kan flytte tilbage, vækker ikke begejstring i byen.

»Hvis de kommer tilbage, vil jeg faktisk overveje at flytte,« siger en beboer.

Flere beboere i Lårup har talt om at gå sammen og købe den faldefærdige ejendom med det formål at rive den ned og lave grunden om til et grønt område. Indtil videre er det dog kun blevet ved snakken.